Douanier liet container ontvoerde trucker door

Gertie V. (47) heeft tot nu toe geweigerd een verklaring af te leggen. Gisteren zei hij in de rechtszaal bij een tussentijdse zitting wél dat hij onschuldig is. De rechtbank besloot hem, in afwachting van zijn proces, met een enkelband om naar huis sturen. Dat gebeurt vermoedelijk over een aantal weken.



In gesprekken die de politie in oktober vorig jaar bij V. thuis heeft afgeluisterd, is volgens justitie te horen dat V. de komst van de container met zijn vrouw besprak. Zij vraagt hem voorzichtig te zijn. Uit gegevens bij de douane blijkt dat V. de bewuste container 'op wit' heeft gezet. Hij werkte op een afdeling van de douane die de containers selecteert die gecontroleerd moeten worden.



Nepagenten

De vrachtwagen met de container werd aan de kant gezet door nepagenten, enkele tientallen kilometers nadat de chauffeur hem had opgepikt. De container werd gestolen, de chauffeur ontvoerd. Hij is later vrijgelaten in Rheden, Gelderland. Volgens de officier van justitie is het niet toevallig dat Gertie V. die dag in de buurt was, in Dieren, waar hij familie heeft wonen.Voor de ontvoering van de chauffeur zijn twee mannen uit Apeldoorn en Putten aangehouden.



Gertie V. hoorde de beschuldigingen hoofdschuddend aan. ,,Er is geen concreet bewijs'', vond zijn raadsman Justus Reisinger. V. was volgens justitie bezig om op Curaçao een huis te laten bouwen van zijn drugsgeld. ,,Er werd thuis veel gesproken over dat huis'', zei de officier. ,,Zijn vrouw, die familie heeft op het eiland, stuurde foto's door van de vorderingen.'' Reisinger ontkent dat er een huis werd gebouwd. ,,En mijn cliënt heeft geld ontvangen uit erfenissen en een schenking. Dat maakt zijn onverklaarbare vermogen verklaarbaar.''



Geprikkeld

De officier reageerde geprikkeld op het voortdurende zwijgen van V. Hij houdt sinds zijn aanhouding een half jaar geleden zijn kaken op elkaar. ,,Het hele dossier schreeuwt om een verklaring. Je zult als verdachte op een gegeven moment wel moeten, anders gaat het tegen je werken. En dan gaat meneer V. hier zitten zuchten, terwijl hij moet vertellen wat er aan de hand is.''