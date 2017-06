Dramatisch ongeval met tractor kost twee mannen het leven

Zowel de auto als de tractor, die een sproei-installatie op de aanhanger had, belandde in de sloot. De bestuurder van de tractor kon uit de sloot klimmen en zichzelf in veiligheid brengen. De politie nam hem mee voor verhoor.

Derde keer

Het is al de derde keer dit jaar dat in Strijen een dodelijk ongeval gebeurt. In januari belandde een man met zijn auto in de sloot, ook op de Hoekseweg. De 59-jarige Strijenaar overleed later in het ziekenhuis. En enkele weken geleden werd het dorp opgeschrikt door een botsing tussen een auto en een scooter. De 16-jarige bestuurder van de scooter bezweek aan zijn verwondingen.