Dutchglow en Sunglow groeien naar hun plafond

Eigenlijk is het een cultuurschok op muzikaal gebied, die binnen een etmaal de Mijnshee­renlandse grond onder de voeten van de festivalbezoekers laat trillen. Van luidkeels meezingen tot spetterende dansmoves, van Wolter Kroes tot Darkraver, van Nederlandstalig levenslied tot hardcore: de festivals Dutchglow en Sunglow hebben dan wel weinig muzikale raakvlakken met elkaar, de evenementen blijken prima na elkaar te combineren op één festivalterrein.



,,Voor beide evenementen geldt dat het één groot feest is, vooral voor bezoekers die uit de regio komen'', karakteriseert Nikki Kloet van The Zoo, het Heinenoordse bedrijf dat de productie doet van grote publieksevenementen.



The Zoo werkt nauw samen met organisator Rob Janssen, die zijn geesteskinderen Dutchglow (derde editie) en Sunglow (vierde editie) heeft zien uitgroeien tot blijvertjes op de Hoeksche Waardse evenementenkalender.



,,We hebben het dancefestival Sunglow zo zien groeien dat het zijn plafond heeft bereikt'', stipt Janssen aan. ,,Met 6500 festivalbezoekers zitten we op de maximale capaciteit van het festivalterrein. Met Dutchglow mikken we op 3000 bezoekers dit jaar.''



Betaalbaar

De succesformule van beide evenementen laat zich makkelijk herleiden. ,,Een gevarieerd aanbod aan optredende artiesten, in een uitermate prettige sfeer en met betaalbare tickets voor de bezoekers'', noemt Nikki Kloet de belangrijke factoren die Dutchglow en Sunglow als 'merknamen' status hebben gegeven.



Die variatie is bij Dutchglow, dat morgenavond van 17.00 tot en met 24.00 uur duurt, gegarandeerd met een zorgvuldig gekozen afwisseling van Nederlandstalige artiesten. ,,Met Jeroen van der Boom als de grote trekpleister, met Wolter Kroes als artiest die heel graag hier komt, met Tino Martin als steeds populairder wordende artiest en John West en Lange Frans als sterk duo'', vist Rob Janssen wat krenten uit de Dutchglow-pap.



Sunglow, dat zaterdag van 13.00 tot en met 23.00 uur duurt, speelt zich af op vier podia. ,,Met veel verschillende dansstijlen: de mainstage, met grote namen als Ronnie Flex, Mr. Polska, I love Beatz met DJ Paul Elstak als bekende naam en ook de podia Old School Gangsters en Techno As You Are'', schetst Nikki Kloet. Janssen zal ook, als DJ Rob, zelf het podium van de Old School Gangsters-area beklimmen. ,,Draaien op je eigen feestje blijft toch geweldig.''