Provinciale Staten stemmen in met herindeling Hoeksche Waard.

Dieven roven geld uit stof­zuig­ma­chi­nes bij tankstations

12:04 Dieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag toegeslagen bij drie tankstations in de Hoeksche Waard. Niet om benzine of diesel ‘af te tappen’, maar om de centenbak van de stofzuigers en luchtcompressors leeg te roven.