Enorm hart op akker: Wil je met me trouwen?

,,Je gaat maar met je vader vliegen...'', zegt Alexandra Hoogendijk (28) wat kortaf tegen Toon de Geus. Niet wetende dat haar vriend op honderden meters hoogte een huwelijksaanzoek tot in het kleinste details had voorbereid. ,,,Ik ben nogal zuinig op mijn vrije dagen'', zegt de 's-Gravendeelse. ,,Maar met mijn antwoord nam Toon geen genoegen. Gelukkig maar, want nu zijn we verloofd.''



Op de akker van zijn vader in het dorpje Mookhoek zaaide Toon (30) nauwkeurig een hart van paarse phaceliabloemen. ,,Want die groeien lekker snel'', zegt hij.



De agrarische liefdesuiting van 170 bij 140 meter trok bij 'buurboeren' al snel de aandacht. Toon: ,,De bloemen waren nog niet aan het groeien, maar staken toch al flink af tegen de haver op de rest van het perceel. Ik moest dus tempo maken met mijn aanzoek, want anders wist het hele dorp al wat ik van plan was, alleen Alexandra nog niet.''



,,Ik liep al een tijdje rond met het idee om haar op die manier ten huwelijk te vragen, maar nu het hart zo snel zichtbaar werd, moest ik die vliegles eerder nemen. En Alexandra moest nog mee naar boven. Dat viel niet mee.''



Afleiden

Met de toekomstig bruidegom aan de knuppel vloog het stel, met instructeur, eerst richting de Maasvlakte. ,,Om de aandacht wat af te leiden'', aldus Toon. Eenmaal boven de Hoeksche Waard viel het kwartje.



De instructeur nam het stuur over en Toon ging op zijn knieën. Alexandra: ,,Natuurlijk zei ik 'ja'. Na tien jaar samen te zijn hoefde ik daar niet over na te denken. En zeker niet als je op deze manier wordt gevraagd; zo origineel.''



Met zijn unieke aanzoek kan Toon wel voor ellende zorgen bij stellen met een huwelijkswens, grapt hij. ,,Mijn zusje zei dat mannen die met hun vrouw in een luchtballon over de Hoeksche Waard vliegen toch een probleem hebben. Zo'n vrouw ziet dat hart ook liggen en denkt dat het 'eindelijk zo ver is'...'' Lachend: ,,Ja, mooi niet, joh.''