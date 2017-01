Fietsendieven slaan opnieuw toe in Hoeksche Waard

Anticlimax voor Numansdorper Louis Hollaar op NK Allround

20 januari Nadat Louis Hollaar eerder deze middag in Heerenveen met een knappe vierde plek bewees een goede 500 meter in de benen te hebben, moest de Numansdorper wegens ziekte de 5000 meter aan zich voorbij laten gaan. Door zijn afmelding mag hij morgen in Thialf niet meer starten op de 1500 meter en zit zijn NK allround er dus na één afstand al weer op.