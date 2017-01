Fietsendieven slaan slag in de Hoeksche Waard

De politie gaat uit ervan uit dat een georganiseerde groep fietsendieven afgelopen dagen door de Hoeksche Waard is getrokken om de fietsen in busjes in te laden.



Daarom bekeek de politie gisterochtend meerdere camerabeelden die door bedrijven en particulieren werden aangeboden. Die beelden worden aan de politie aangeboden via het project Camera in Beeld. Dat moet er voor zorgen dat mensen die in de openbare ruimte fietsen of andere spullen stelen eerder worden opgenomen, omdat ze door camera's bij de voordeur van een winkelpand of woning worden gespot.



,,Sommige particulieren of bedrijven geven de beelden uit zichzelf af. Voor andere camerabeelden moeten we meer moeite doen. Maar gelukkig zien steeds meer mensen de meerwaarde'', zegt Marco Vonk, wijkagent in het centrum van Oud-Beijerland waar zes fietsen werden gestolen.