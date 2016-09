Flatbewoners in 's-Gravendeel zijn enge lift spuugzat

Een man met een rollator loopt op de tweede en hoogste verdieping naar de lift. Buiten gebruik, staat er op. ,,Dan kan ik niet weg'', zucht de bewoner. Zijn vrouw is boos. ,,Rotlift'', zegt ze. ,,Er is altijd wat mee aan de hand. Mijn man heeft al eens drie kwartier vastgezeten in de lift en dinsdag een halfuur.''



De problemen met de lift duren volgens haar al jaren. ,,Ze hebben hier nog een keer een noodlift geïnstalleerd, zodat ze deze lift een grote beurt konden geven. Maar daarna begonnen de problemen meteen weer. Het is geen doen.''



De bewoners hebben een petitie gestuurd naar verhuurder HW Wonen, waarin ze hun ongenoegen uiten. ,,Onze lift is al weken kapot en wordt niet of provisorisch gemaakt, met als gevolg dat er mensen tussen de deuren klem komen te zitten en er zelfs mensen volledig vast zitten in de lift. Deze moeten vervolgens door de brandweer worden gered'', staat daarin. Een aantal bewoners zou al niet meer de lift in durven. ,,Of hij is weer buiten gebruik of de mensen zijn bang dat ze vast komen te zitten in de lift zelf of tussen de deuren.''



Volgens de bewoners scheept HW Wonen hen af. ,,Er heel nonchalant gereageerd en geadviseerd om met de trap te gaan. Zo ga je niet om met oudere mensen!''



Boetekleed

HW Wonen trekt het boetekleed aan. ,,In februari bleek bij een periodieke keuring dat de kabel van de lift te lang was'', zegt woordvoerster Gerda Huiskamp. Volgens haar werden maatregelen genomen om storingen te voorkomen, in afwachting van het inkorten van de kabel. ,,Probleem is dat het groot onderhoud in 2015 is uitgevoerd door een andere partij dan die het serviceonderhoud verricht. Miscommunicatie en naar elkaar wijzen hebben de problemen verergerd en langer laten duren. Dat is ook ons aan te rekenen. Dit had niet gemogen.''



Bij een spoedreparatie de kabel alsnog ingekort. HW Wonen heeft bij alle flatbewoners een excuusbrief aan de deur gebracht, maar liet vandaag weten opnieuw werkzaamheden aan de liftdeuren te moeten verrichten.