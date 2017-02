Frustraties over illegaal parkeren in 's-Gravendeel

Ook gisterochtend was het weer raak. Twee automobilisten hadden het parkeerterrein voor vergunninghouders uitgezocht om hun auto neer te zetten. De Travelman en Kibbeling Express kwamen om 09.00 uur aan, maar moesten tot na tienen wachten voordat ze hun grote wagens op de juiste plek konden rijden. Daarna konden ze pas met de verkoop van hun waren beginnen.



,,We hebben weer moeten wachten tot de mensen uit zichzelf weggingen'', zegt Rob Veldhuijzen van Travelman. ,,Mensen zeggen dat ze het niet weten of een boodschapje moesten doen.''



Meestal bellen hij en Bas Koetsveld van de Kibbeling Express de politie als hun plaats weer eens wordt geblokkeerd. ,,Maar die kan niet veel meer doen dan helpen de automobilisten te vinden'', zegt Veldhuijzen. ,,De gemeente gaat over het parkeren en er is geen wegsleepregeling. Vorig jaar augustus zouden er borden worden besteld die duidelijker moeten aangeven dat automobilisten hier doordeweeks niet overdag mogen staan, maar die zijn er nog steeds niet. Handhaven gebeurt niet vaak. Vorig jaar augustus hebben ze een keer boetes geschreven, maar als ik 's ochtends het gemeentehuis bel dat er auto's op onze plekken staan, is de boa er vaak niet.''



De schade vindt Veldhuijzen moeilijk in te schatten. ,,De ene keer verkoop ik al vroeg wat, de andere keer niet. Maar klanten zijn hier niet moeilijk; als ze een mooie tas zien, dan kopen ze hem. Dus op jaarbasis kost het me veel geld als ik pas later mijn spullen kan uitstallen. Ik probeer hier ook mijn boterham te verdienen. Moet ik dan iemand aansprakelijk gaan stellen voor de gemiste inkomsten?''