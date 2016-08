Fusieplan twee clubs: Nieuw complex voor Piershil en NBSVV

Projectontwikkelaar Roosdom Tijhuis heeft aangeboden rond 2020 te zorgen voor een clubgebouw, vier natuurgrasvelden, een tribune en parkeerplaatsen aan de westzijde van het Buitenom tussen de kruisingen met de Dorpsweg. Die grond is eigendom van de ontwikkelaar. ,,Wij kunnen alles regelen'', aldus Marco Wijntje van Roosdom Tijhuis, ,,als de gemeente ons faciliteert.''



In ruil krijgt de ontwikkelaar volgens het plan de grond van NBSVV - nu van de gemeente - om woningen op te bouwen. Het voorstel is een deal met gesloten beurzen. De raadscommissie van Korendijk reageerde gisteravond verdeeld op het plan, vooral vanwege het afhaken van Goudswaardse Boys.



Onderzoeken

Vertegenwoordigers van de drie voetbalclubs en de gemeente gingen een half jaar geleden aan de slag om een fusie te onderzoeken. ,,We zijn dit proces begonnen om van drie clubs één te maken'', aldus VVD-raadslid Léon Hoek, die namens de gemeente nauw bij de gesprekken is betrokken.



,,De bedoeling was een complex bij Piershil te vinden, maar deze aanbieding van de projectontwikkelaar is zo interessant dat je hem nauwelijks kunt weigeren. De clubs krijgen door de verkoop van de grond van NBSVV heel veel, terwijl er anders een grote investering voor nodig is. Wat mij betreft blijft ook de deur open staan voor Goudswaardse Boys.''



De kans

Voorzitter Hans Broersen van NBSVV ziet het zitten. ,,Dit is de kans voor NBSVV, Piershil en de gemeente om zonder kosten een nieuw complex te verwezenlijken'', zegt hij. ,,Maar we zijn er nog niet, er kan nog van alles misgaan.''



Bestuurslid Cees Bouman van Goudswaardse Boys is helder: ,,Wij willen de tennis niet afsplitsen. Verder is ons clubgevoel sterk. Bij dit plan lijkt het of we bij NBSVV gaan voetballen.''