Gerard Cox: komst geitenhouderij is rampzalig

Het RIVM publiceerde onlangs een alarmerend rapport dat in de omgeving van geitenhouderijen meer mensen longontstekingen krijgen. ,,Naast een kampioenschap van Ajax is het doorgaan van dit plan mijn grootste angst. Dat zou rampzalig zijn'', zegt de geboren Rotterdammer. ,,Over Q-koorts heb ik verschrikkelijke verhalen gehoord. En ik moet er niet aan denken dat ik straks als gevolg van de fijnstof loop te kuchen. Met een zuidwestenwind komt alles over mijn woning. Het plan is op het belachelijke af.''



Samen met de Vereniging Dorp Mijnsheerenland, waarvan hij lid is, verzet Cox zich tegen het plan voor de geitenhouderij. Hij zit niet alleen in over zichzelf, ook over de omgeving maakt hij zich zorgen. ,,Het welzijn van duizenden mensen mag de gemeente Binnenmaas niet in gevaar brengen'', zegt hij. ,,Ik heb ook te doen met de vrouw die vlak bij mij een kinderopvang is begonnen. Zij heeft er veel geld in gestoken en hoort nu opeens over de geitenhouderij. Er is veel te weinig en te laat over gecommuniceerd naar de omwonenden.''



Voorzitter Jacques van Kerchove en medebestuurslid Piet Blom wijzen op de risico's van onder meer fijnstof voor de directe omgeving. ,,In een cirkel van kilometers kunnen mensen daar last van krijgen'', zegt Blom.

Van Kerchove vreest ook gevaren voor weggebruikers. ,,De geitenhouderij ligt enkele tientallen meters van de provinciale weg'', zegt hij. ,,Komen er dan borden dat automobilisten de ventilatie daar moeten uitschakelen?''



Tegenhouden

,,Nee, ik ga hier in geen honderdduizend jaar ooit meer vandaan'', zong Cox in zijn lied. ,,Over een verhuizing wil ik niet nadenken. Wij gaan dit plan tegenhouden.''



Wethouder Henk van Etten van Binnenmaas laat weten dat het RIVM-rapport pas naar buiten kwam nadat de gemeente had besloten mee te willen werken aan het plan. ,,De uitkomsten van het onderzoek zullen bij een volgend beslismoment worden meegewogen'', aldus Van Etten.



De initiatiefnemers hebben te horen gekregen dat ze, om een milieuvergunning te krijgen, de milieueffecten opnieuw moeten laten onderzoeken.