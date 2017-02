Gesprongen waterleiding in Mijnsheerenland

TV Goudswaard laat zich niet remmen door voetbalfusie

15 februari Tennisvereniging Goudswaard is deze week begonnen met het vervangen van de lampen in de lichtmasten rond de twee gravelbanen. Hoewel een mogelijke fusie tussen de voetbalclubs in Korendijk de gemoederen bezighouden, laat de tennisafdeling zich niet tegenhouden om vernieuwingen door te voeren.