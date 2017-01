Gezin uit Goudswaard wanhopig op zoek naar een woning

De vrouw trok vorig jaar april met haar kinderen en honden in bij haar nieuwe vriend in Goudswaard. ,,Na de scheiding van de vader van mijn kinderen werd ons huis in Etten-Leur verkocht en moesten we er uit. De gemeente had geen woning voor mij, dus spraken mijn vriend en ik af dat we bij hem in de Hoeksche Waard zouden komen wonen.''



Afgelopen jaarwisseling verbrak haar vriend de relatie. Nu woont het gezin nog in Goudswaard, maar 20 januari moet Maureen weg zijn. ,,Waar moet ik heen? Ik heb niks anders'', klinkt het wanhopig.