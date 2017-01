Gezocht: verkeersstrateeg die Hoeksche Waard bereikbaar maakt

De komst van een zogeheten strateeg verkeer en vervoer moet er voor zorgen dat de lange files op de A29, de bij vlagen stroperige N217 en de soms stroeve aansluitingen in het openbaar vervoer verleden tijd zijn. Ook ligt voor de verkeersexpert een taak weggelegd in de mogelijke komst van de A4 Zuid, een nieuwe verbinding tussen Klaaswaal en Hoogvliet die de overvolle A29 moet ontlasten.



De vacature is op de website van alle vijf de gemeenten op het eiland te vinden. SOHW zet naast een betere doorstroming op de A29 en de aanleg van de A4 Zuid, in op de doorontwikkeling van het 'onderliggende wegennetwerk' in de Hoeksche Waard, inclusief de honderden kilometers fietspad.



Want het aantal files op de A29 en de N217 is de laatste jaren amper nog bij te houden. Zelfs de ANWB vroeg zich vorige week nog af 'waarom de hele week zoveel vertraging op de A29 richting Bergen op Zoom is' en hoe het kan dat het in de ochtendspits zo druk is op de snelweg richting Rotterdam.