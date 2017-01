Gladheid zorgt voor veel blikschade in de Hoeksche Waard

Rond 7.00 uur vanmorgen gleed een scooterrijder uit op de Strijense Trambaan. Korte tijd later belandde een automobilist met zijn bolide in de sloot langs de Hoekscheweg in het dorp, nadat hij door de gladheid van het asfalt was gegleden. Een andere bestuurder slipte op de Tweede Kruisweg in Numansdorp en ook op de Molendijk in Numansdorp was het raak. Daar reed een bestuurder van een bestelbusje op een stilstaande camper.