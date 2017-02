Groep 7 zoekt na vertrek juf opvolger via YouTube

De leerkracht neemt per 1 april een bijzondere stap in haar carrière. ,,Als ik op De Wegwijzer begin, is het precies dertig jaar geleden dat ik daar als kleuter binnenstapte'', vertelt juf Linda, die in Numansdorp woont.



Ze had al even de ambitie om schooldirecteur te worden, toen de vacature op De Wegwijzer voorbij kwam. ,,Puur toeval. Ik voelde dat ik daar heel veel zin in had.'' Toen ze voor de kennismaking met het team het schoolgebouw binnenstapte, waar ongeveer honderd kinderen les krijgen, werd dat goede gevoel bevestigd. ,,Het is alsof de puzzelstukjes op zijn plek vallen'', zegt ze.



Ze herkende veel - zoals de toiletten, de personeelskamer en zelfs nog een kast - maar zag ook verschillen met de school uit haar jeugd. Het gebouw is inmiddels verbouwd, ziet er fleuriger uit en heeft meer leerlingen dan toen. Een voordeel, denkt ze. ,,Wij konden niet uit veel speelkameraadjes kiezen. Die keuze is er nu wel.'' Het betekent wel dat ze 'haar' groep zeven verlaat. Dat vinden ook de kinderen 'jammer' en 'stom'. ,,Maar we vinden het leuk voor juf Linda dat ze directeur van haar oude school wordt'', zeggen Pepijn, Yannick, Thomas en Bicker.



Filmpje

Ze besloten op een originele manier op zoek te gaan naar een nieuwe meester of juf. De leerlingen namen een filmpje op, waarin ze vertellen wat voor klas ze zijn. ,,We zijn enthousiast en gaan goed met elkaar om'', zeggen de jongens. Op bordjes die ze omhoog houden, staan eigenschappen waarvan ze graag willen dat hun nieuwe leerkracht die heeft. ,,Het is belangrijk dat hij of zij creatief en sportief is'', zegt Ilse. Sanne wil juist dat de leerkracht goed kan ingrijpen als er gepest wordt. En Indy: ,,Ik zou het wel leuk vinden als hij of zij rekenen goed kan uitleggen, want dat vind ik lastig.''



De film is op YouTube ruim zevenhonderd keer bekeken. Ook door juf Linda ,,Toen kreeg ik bijna spijt'', lacht ze. ,,Ik dacht: jullie zijn wel echt een leuke klas.''