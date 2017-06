Haringvlietbrug dicht voor reparatie

Twee doden bij ongeluk met tractor en auto in Strijen

20:04 Twee mannen van 40 en 63 jaar oud uit Numansdorp zijn vanavond op de Hoekseweg in Strijen door een verkeersongeval om het leven gekomen. Hun auto kwam in botsing met een tegemoetkomende tractor en belandde in een sloot naast de weg.