Hernieuwde aandacht voor zaken uit regio op coldcasekalender

Op de kalender staan 52 onopgeloste zaken uit het hele land, die veel maatschappelijke onrust hebben veroorzaakt. Daaronder bevinden zich ook zeven zaken met een regionale link, zoals de moord op Puttershoeker Jan Groeneveld, ook wel bekend als Jan Patat.

Jan Patat

De 55-jarige Jan Dirk Albertus Groeneveld werd in 2000 in zijn woning aan de Hazelaarstraat in Puttershoek (gemeente Binnenmaas) doodgeschoten. Van het slachtoffer is bekend dat hij frites en snacks verkocht vanuit een rijdende frietkraam. Plaatselijk was hij dan ook beter bekend onder de naam 'Jan Patat'. Daarnaast handelde Jan in gouden sieraden.

Op 3 december 2000 drongen twee gemaskeerde mannen rond 19.30 uur de woning van Groeneveld langs de achterkant binnen. Het slachtoffer, die op dat moment samen met zijn vrouw in de woonkamer zat, werd onder bedreiging van een vuurwapen gesommeerd om een in de gangkast van de woning aanwezige kluis te openen. Terwijl hij meeliep naar de gang werd hij door één van de overvallers neergeschoten. Jan Patat overleed ter plekke.



Dubbele moord

Op maandag 3 juli 2006 werden in een woning aan de ’s-Gravendijkwal in Rotterdam de stoffelijke overschotten aan getroffen van een man en een vrouw. Zij waren door geweld om het leven gebracht en hun lichamen in een vergevorderde staat van ontbinding. In de onmiddellijke nabijheid van het mannelijke slachtoffer werden papieren aangetroffen waaruit bleek dat de man de 33-jarige Karim Bouhmala was. De politie vermoedt dat de achtergrond van de moord ligt in de handel in verdovende middelen. Omdat de auto van Karim Bouhmala later in België is teruggevonden, is niet uitgesloten dat de oplossing van dit misdrijf ook daar gezocht moet worden.

Gewurgd

De 34- jarige Filipijnse Veronica Delia Camarines overleed op vrijdag 3 mei in een woning aan de Paul krugerstraat in Rotterdam. Tijdens sectie werd vastgesteld dat zij door verstikking om het leven was gebracht. Veronica was getrouwd en moeder maar was ook prostituee. Zij ontving haar klanten in het pand waar ze werd vermoord. Aanvankelijk werd haar man als verdachte aangemerkt maar hij bleek niet de dader.

Grondwerkzaamheden

De 39-jarige Hannes van Schaften werd op zaterdag 1 december 2007 als vermist opgegeven. Hij bleek sinds maandag 26 november 2007 niet meer gezien te zijn. Ook zijn zwarte Volkswagen Caddy was vanaf die tijd spoorloos. Zaterdag 9 februari 2008 werd aan de André Gideplaats in Rotterdam (Ommoord) zijn auto aangetroffen op een algemene parkeerplaats. Enkele weken later wordt tijdens grondwerkzaamheden aan de (voormalige) Beekweg in Rotterdam, vlakbij het vliegveld Zestienhoven, het stoffelijk overschot aangetroffen van een man.

Tijdens die werkzaamheden werden grote hoeveelheden zand vanaf een terrein aan de Woensdrechtstraat in Rotterdam verplaatst naar de Beekweg. Uit onderzoek is gebleken dat het stoffelijk overschot aan de locatie Woensdrechtstraat begraven heeft gelegen. Waarom Hannes dood moest is ook onbekend. Wellicht heeft het iets te maken gehad met een conflict in het drugscircuit, aldus de politie.

Kofferbak

Op zaterdagochtend 3 september 2005 werd in het recreatiegebied Kruininger Gors in Oostvoorne een uitgebrande auto aangetroffen. In de kofferbak van deze auto werd het stoffelijke overschot aangetroffen van de 35-jarige Caroline van Toledo. Caroline woonde in Oostvoorne in een bungalow pal naast het huis van haar ouders. Haar vrije tijd bracht ze het liefst door met haar familie, haar twee paarden en haar hond. Op vrijdag 2 september 2005 is Caroline na haar werk gaan paardrijden. Ook heeft ze waarschijnlijk haar hond uitgelaten. Daarna zal ze zijn gaan slapen. Die nacht na 05.00 uur, het is dan zaterdag 3 september, staat Caroline’s blauwe Opel Astra plotseling niet meer naast, maar ineens vóór haar huis. Ook brandt er licht en staat het ijzeren hek open. Ruim een half uur later wordt gezien dat haar huis aan de Molendijk in brand staat. Haar auto is weg. Zes mannen zijn verdachte geweest, maar er is nog niemand berecht.

Ongerust

De 22-jarige Natascha (Johanna Petronella Rosita) Meijer werd op maandag 23 juli 1990 gevonden in haar woning aan de Beukelsdijk in Rotterdam. Haar moeder was ongerust geworden nadat ze al geruime tijd niets van haar dochter had gehoord. Al direct bij het aantreffen van Natascha was duidelijk dat er sprake was van een misdrijf. Na het aantreffen van Natascha is een groot opsporingsonderzoek opgestart. Dat leidde naar een man, maar DNA-onderzoek wees uit dat hij de dader niet kon zijn.

Keileweg

Het is dinsdag 17 juli 2001 rond 17.00 uur als een automobilist stopt bij tankstation Lucasgat aan de A1 bij Apeldoorn. Hij vindt daar in de bosjes langs het parkeerterrein een naakte dode vrouw. Het blijkt te gaan om de 26-jarige Dyora Bosgra. Als tiener had Dyora Bosgra veel psychische problemen. Zij ging drugs gebruiken en raakte verslaafd. Zij ging tippelen om de drugs te kunnen betalen, eerst in Groningen en vanaf 2000 in Rotterdam.

In Rotterdam tippelde zij in de buurt van de tippelzone aan de Keileweg. Ze gebruikte mogelijk ook de namen Deborah, Sandra en Dirkje. In de vroege ochtend van maandag 16 juli 2001 was Dyora nog in Rotterdam in Keetje Tippel, een opvangcentrum voor prostituees. Zij vertelde over een klant die haar al betaald had en met wie zij richting Apeldoorn zou gaan. Ruim een dag later werd het lichaam van Dyora gevonden. Zij was gewurgd en lag naakt in de bosjes.