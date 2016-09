Hockeyduo wacht op de dag dat hun stick op tv is

Maar dat is voor Roderick Standaart en Willem Brandt niet genoeg. Het duo gaat door met hun eigen ontworpen product tot ze iemand met hun VEX Hockeystick op televisie zien spelen. Het ondernemersbloed stroomde al op jonge leeftijd door zijn ­lichaam. Zeven jaar geleden begon de nu 18-jarige Roderick Standaart, hockeyer bij HC Hoeksche Waard, met een eigen hockeystickmerk.



,,Daar ben ik in 2014 mee gestopt toen ik afstudeerde'', blikt hij terug. Een online ontwerpmodule om zelf sticks te ontwerpen, was voor potentiële klanten namelijk net iets te lastig gebleken.



Superleuk idee

Zijn teamgenoot, Willem Brandt, vond het zonde en wilde juist verder gaan. ,,Het is een superleuk idee om je eigen stickmerk te hebben als je begin 20 bent.'' En Standaart: ,,Het verschil met mijn oude bedrijfje is dat wij nu het ontwerp bepalen voor een groot aantal sticks. En dat verkopen we.'' Een echt stickmerk dus. Brandt: ,,Als een soort Adidas of Osaka.''



Menig gesloten verdediging is gemakkelijker open te breken geweest dan het vinden van een goede leverancier, ondervonden de twee hockeymannen. ,,Daar gaat zó veel tijd en moeite in zitten'', weet Willem Brandt inmiddels uit ervaring.



,,We hebben in totaal misschien wel honderd teststicks gehad van verschillende leveranciers over heel de wereld. Echt verschrikkelijk. Het duurde negen maanden tot een jaar tot we uiteindelijk een goede leverancier hadden gevonden.'' Het ontwerpen van een website verliep evenmin heel erg vlotjes. Brandt: ,,Eigenlijk is het met alles wat je tegenkomt: het zit nooit mee.''



Modellen

Wel kregen ze hulp van clubgenoten Freek Ramp en Aimeé Pelle, die als Hoeksche Waardse modellen aan een fotoshoot voor de website wilden meewerken - door dezelfde fotograaf die de hockeymannen eerder op stoere wijze vastlegde voor de eenmalige glossy Styx 2.0. Dat was toen ter promotie van het mannenhockey.



Waar de hockeyers met hun club zondag het seizoen openen, daar gaan de ervaringsdeskundigen buiten het veld de competitie aan met de in hun ogen veelal 'bespottelijke' prijzen die voor hockeysticks worden gevraagd. En de geboren en getogen Oud-­Beijerlanders, die tegenwoordig in Rotterdam wonen, stellen met VEX Hockey nóg een doel: ,,Binnen vijf jaar moet er iemand, een Oranjespeler als Jeroen Hertzberger bijvoorbeeld, op televisie met een stick van ons spelen.''