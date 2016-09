Hoeksche Waard begint onderzoek naar internet

Aanleiding zijn de vele klachten in de Hoeksche Waard over het gebrekkige internet. Tal van inwoners meldden dit onder meer op de Facebooksite van AD Hoeksche Waard. ,,Ik hoorde ook van een zorginstelling die recepten niet kon doorsturen en een school die een leermethode niet kon nemen'', zegt Korendijk-wethouder Paul Boogaard, die het project namens de vijf gemeenten aanstuurt.



,,Dit kwam allemaal vanwege een slechte internetverbinding. Dan gaat het ook leven bij bestuurders. Het kostte me niet veel moeite om mijn collega's te overtuigen van de noodzaak van dit onderzoek. Ik ben blij dat we dit niet alleen in Korendijk, maar op het hele eiland doen.''



Samenwerkingsverband SOHW huurt daarvoor het bureau Glasvezel Gemeente in. Het onderzoek kost enkele tienduizenden euro's in. Daarna moet duidelijk zijn wat de witte (onder de 30 Mbit), grijze (één exploitant) en zwarte (twee exploitanten) gebieden zijn.



Analyse

,,Voordat we iets doen, moeten we eerst een analyse maken van het probleem'', zegt Boogaard. ,,Internet kan via coax-kabels, glasvezel en koperlijnen. We willen weten wat in de maximale downloadsnelheden is en vervolgens wat we als SOHW kunnen doen om de groeiende vraag naar extra bandbreedte in te vullen.''



Staatssteun geven mag in de witte gebieden, waar het internet onder de maat is. ,,Daar is sprake van marktfalen'', legt Boogaard uit. ,,In de grijze gebieden mag je faciliteren als een tweede netwerk nodig is. In de zwarte gebieden, de grotere kernen waar zowel Ziggo als KPN internet aanbieden, kunnen we als gemeenten niets doen.''



Bewonersinitiatieven

De gemeenten richten zich dus op de witte en grijze gebieden. Het is niet zo dat de gemeenten automatisch de buidel trekken. Ze willen bewonersinitiatieven voor een sneller internet, zoals in de Heinenoordse wijk Oosteinde, ondersteunen. ,,Vraagbundeling is een goede manier om het voor providers interessant te maken.''



Boogaard ziet het belang van internet. "Bij nieuwbouwplannen in Korendijk kan een van de eisen zijn dat aannemers zorgen voor een snelle internetverbinding.''