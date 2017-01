Hoeksche Waard in 2019 al één gemeente

Numansdorper Louis Hollaar vierde op 500 meter NK Allround

13:40 Drie weken na zijn seniorendebuut is Louis Hollaar (18) uit Numansdorp vandaag vierde geworden op de 500 meter bij het NK allround. In de achtste rit op de 500 meter stond hij tegenover gerenommeerde tegenstander Koen Verweij. Hij reed met 36,73 seconden de vierde tijd. De beste tijd van de 18-jarige nieuwkomer is 36.57 seconden.