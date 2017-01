Honderden inwoners erbij in de Hoeksche Waard

Het aantal inwoners steeg het hardst in Binnenmaas. Logisch, verduidelijkt een woordvoerster van de gemeente, waar 361 inwoners bij kwamen en nu 29.132 mensen wonen. ,,Die groei komt grotendeels door de heropening van het asielzoekerscentrum in 's-Gravendeel. Daar staan nu 240 mensen ingeschreven. Ook hebben we wat nieuwbouwprojecten opgeleverd'', verklaart zij verder de groei van het aantal mensen in de zes dorpen.



Er wonen nu 85.691 mensen in de Hoeksche Waard, zo blijkt uit een eerste prognose van 1 januari dit jaar. Dat zijn er 714 meer dan het jaar daarvoor. Nog niet alle gegevens zijn verwerkt. Het aantal kan dus nog iets veranderen, maar grote wijzigingen worden niet meer verwacht. De stijging van het aantal inwoners is opmerkelijk groot. Ter vergelijk: vorig jaar kwamen er ruim driehonderd eilanders bij. Dit stemt hoopvol, laat onder andere burgemeester Jan Waaijer van de gemeente Strijen weten. De groei in zijn gemeente is weliswaar het kleinst - slechts 14 mensen kwamen erbij, waarmee het inwonertal op 8.778 komt - maar dat deert niet.



,,Waardevoller vind ik dat de Hoeksche Waard als geheel goed groeit'', geeft hij aan. ,,Na jaren van daling is dat erg positief. Daartoe zijn in de Hoeksche Waard de nodige maatregelen genomen. Kennelijk zijn we op de goede weg. Het is belangrijk dat we jonge gezinnen aantrekken en behouden.''