HW Wonen grijpt in: nieuwe traplift met stoel alternatief voor ‘horrorlift’

Woningstichting HW Wonen heeft vandaag in allerijl een noodlift met stoeltjes in het trappenhuis laten installeren. Beneden heeft HW Wonen ook enkele rollators neergezet voor de bewoners. Dit zorgt ervoor dat ze die niet zelf met de stoeltjeslift hoeven mee te slepen.



Vorige week woensdag zat de 86-jarige Hennie Brox voor de vierde keer in twee weken vast in de ‘horrorlift’. Een dag later liet HW Wonen de lift repareren, maar zondag stond deze - dit keer zonder mensen erin - opnieuw enige tijd in storing.



,,Er moest iets gebeuren, want mensen zijn bang om nog in die lift te stappen’’, zegt een woordvoerster van HW Wonen. ,,Daarom hebben we nu tijdelijk een stoeltjeslift geïnstalleerd. We beraden ons nog op de toekomst van de eigenlijke lift. Liftbedrijf Otis gaat in elk geval preventief onderdelen vervangen.’’



Brox is blij dat ze nu een alternatief om naar beneden en weer naar haar appartement op de tweede verdieping van het complex te komen. ,,Ik ben er hartstikke blij mee’’, zegt de opgeluchte ’s-Gravendeelse. Volgende week houdt HW Wonen nog een bijeenkomst voor de bewoners over de liftproblemen.