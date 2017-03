IJsclub in Puttershoek wil concurreren met Noordlaren

Niet Haaksbergen, Noordlaren of Veenoord, maar Puttershoek moet volgende winter de eerste schaatsmarathon op natuurijs organiseren. Dat wil de ijs- en skeelervereniging in het Hoeksche Waardse dorp voor elkaar krijgen dankzij een vernieuwde Kees Verkerkbaan met opstaand randje en wit asfalt.

Quote Met twee nachten lichte vorst kun je hier al schaatsen op een 400 meter baan Wim Westdijk ,,Stel je eens voor dat de NOS hiervandaan in december uitzendt, precies nog in het jaar dat we honderd jaar bestaan. Met honderden, misschien wel duizenden toeschouwers langs de baan'', zegt voorzitter Wim Westdijk van IJs- en Skeelerclub Puttershoek, met voormalig topschaatser Kees Verkerk als boegbeeld. ,,Een droom? Ja, maar je moet dromen en plannen hebben. Haaksbergen, Noordlaren en Veenoord hebben er een concurrent bij!''

Na de zomer wordt de toplaag van de huidige asfaltbaan vernieuwd, mits de gemeenteraad van Binnenmaas instemt met een investering van bijna 2 ton. Dankzij een opstaand randje is daarna slechts 3 tot 4 centimeter ijs nodig om de schaatspret te laten beginnen.

De club dient zelf de extra kosten van naar schatting 19.000 euro te betalen voor het witte asfalt. Dat weerkaatst het zonlicht, waardoor het koud blijft onder het ijs. ,,We moeten de leden nog vragen om met deze investering in te stemmen. Het zorgt ervoor dat we tijdens een vorstperiode één of twee dagen langer open kunnen blijven. Dat genereert extra inkomsten'', zegt Westdijk, die niet bang is dat vorst uitblijft. ,,Het vriest elke winter wel een paar dagen.''

Shorttrack

Naast de huidige 400 meterbaan komt er halverwege een extra bocht bij, zodat er straks ook shorttrack- en skeelerwedstrijden met toppers kunnen worden verreden. ,,Ook dat trekt veel mensen, omdat het zo spectaculair is. Zie het WK shorttrack van komend weekeinde in Ahoy. Dat zit drie dagen lang vol.''

Maar de baan wordt vooral gerenoveerd voor de vele schaatsliefhebbers in de Hoeksche Waard. ,,Dit jaar konden we slechts één dag open, omdat we nu nog een halve meter water op de baan moesten zetten. Met dezelfde vorstperiode als deze winter is dat de volgende keer minimaal een week. Met twee nachten lichte tot matige vorst kun je hier al op een natuurijsbaan van 400 meter schaatsen. Ik verwacht dat schaatsers vanuit heel de regio naar Puttershoek komen. De baan is 10 meter breed. Het oppervlakte wordt nog groter dankzij de extra lus voor de 200 meter. Er kunnen heel veel mensen op.''

Watertank

Westdijk verwacht bovendien dat de kwaliteit van het ijs piekfijn in orde is. ,,De ijslaag ligt meteen op het asfalt. We kunnen er dus snel met machines op om het ijs te prepareren. We hebben een watertank gekocht die het water op de baan sproeit, met een dweil van 2 meter erachter. En als er sneeuw op het ijs ligt, blazen we dat eraf.''