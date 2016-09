'Ik ben niet de held'

,,Natuurlijk maak je je in dit onzekere beroep soms zorgen of er wel weer iets komt. Ik denk telkens dat ik mijn hoogtepunt heb gehad, maar dan komt er toch weer iets nieuws op mijn pad.''



Dat 'nieuws' is in dit geval een rol van rechercheur in de komedie Harrie Let Op de Kleintjes, geschreven door en gebouwd rond hoofdrolspeler Jon van Eerd. ,,Jon gaf bij de castpresentatie aan dat ik hoog op zijn verlanglijstje stond, terwijl ik graag ooit eens met hem wilde spelen. Hij is een meester in timing en ik wilde me graag verdiepen in het genre komedie.''



De overgang is groot: Smaal switcht van een mega-musicalproductie op een vaste locatie naar een komedie met een cast van vijf acteurs die meer dan 110 theaters in het hele land aandoet. ,,Voor de eerste keer ga ik in een productie spelen met avondvullend theater, waarin je alleen met toneelspel alles aan elkaar plakt en niet met liedjes.''



Zijn uitstapje naar de komedie is wel in lijn met het inmiddels gestaag gegroeide oeuvre van overwegend komische (bij)rollen in musicals als Soldaat van Oranje, Zorro, The Sound of Music, Sister Act en Urinetown. Voor zijn rol als Dave in The Full Monty kreeg Zjon Smaal een John Kraaijkamp Musical Award als beste acteur in een hoofdrol in een kleine productie.



Hartkloppingen

,,Slapeloze nachten en hartkloppingen had ik voor die rol. Ik zie mezelf ook niet spelen in een dragend karakter in een musical. Ik ben ook niet het type om een held te spelen. Mensen zien mij blijkbaar een bepaald soort rol vertolken. Daar voel ik me ook goed bij.''



Zoals hij ook zijn zegeningen telt bij zijn andere bezigheden als stemacteur en het begeleiden van studenten op weg naar een acteercarrière. Maar hij weet uit ervaring dat te veel hooi op je vork consequenties kan hebben.



,,Op mijn 21ste heb ik een burn-out gehad. Het werd allemaal te veel: ik deed veel leuke dingen en kwam uit de kast. Maar ik heb door die ervaring ook het gevoel leren herkennen en weet nu wanneer ik op de rem moet trappen."