Irritatie over serie reclameborden op A29 bij Klaaswaal

De agrariër verdient een aardig zakcentje bij door het plaatsen van de reclameborden. Bedrijven hebben veel interesse om zichzelf aan te prijzen langs de drukke snelweg. Ook Konijnendijk Mode uit Zuid-Beijerland heeft er een bord. ,,Die staat er al jaren, wij waren een van de eersten'', zegt Paul Konijnendijk van de modezaak. ,,Al zakt de attentiewaarde van ons bord nu er zoveel staan. Het oogt ook niet echt chic op deze manier. Het is niet iets om trots op te zijn.''



Volgens een woordvoerster van de gemeente Cromstrijen staan ze er in strijd met het bestemmingsplan, maar kwam het er niet eerder van om de overtreding aan te pakken. ,,Het is ons al jaren een doorn in het oog, maar het aanpakken ervan had geen prioriteit'', zegt ze. ,,Zaken waarbij de veiligheid in het geding is, krijgen de voorkeur. Nu is ervoor gekozen deze overtreding op te waarderen en te gaan handhaven. Dat proces is deze week begonnen. We hopen dat de borden binnen enkele maanden weg zijn.''



De betrokken agrariër was niet voor commentaar bereikbaar.