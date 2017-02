Jarige Klaas Veerman te oud om buurtbus te rijden

,,De bus is mijn lust en mijn leven'', zegt Veerman, coördinator van de lijnen 711 en 712, die alle dorpen en buurtschappen in het westen van de Hoeksche Waard verbindt met het reguliere openbaar vervoer. ,,Ik heb 43 jaar bij het openbaar vervoer gewerkt, bij vervoersbedrijven RTM, ZWN en later Connexxion.''



Kort na zijn pensionering in 2001 kroop hij achter het stuur van de buurtbus, waar hij vervolgens ook coördinator werd en het onderhoud van de bussen regelde. Zelf bleef hij ook rijden. ,,Ik ben best een beetje verdrietig dat ik geen chauffeur meer kan zijn'', bekent hij. ,,Ik heb altijd genoten van het rijden en de omgang met mensen. De buurtbusvereniging heeft de maximum leeftijd bepaald. Dat was eerst 70, is later verhoogd naar 75 en vervolgens naar 76. Dat is echt het eindpunt. Ik mag nog wel in de bus rijden, maar niet meer met passagiers. Ik begrijp het ook wel. Niet alle mensen zijn op mijn leeftijd nog zo gezond als ik.''



Hoewel Veerman stopt als chauffeur, heeft de buurtbus voldoende vrijwilligers om de lijnen te laten rijden. Na een oproep in onder meer deze krant meldden zich tal van nieuwe chauffeurs.



Huisartsen

,,We hebben er nu 51, van wie er twee ziek zijn'', zegt Veerman. ,,Het is mooi om nieuwelingen op te leiden. Je komt gepensioneerde mensen tegen uit alle lagen van de samenleving: onder anderen huisartsen, leraren, mensen die bij de belasting hebben gewerkt en mensen die werkloos zijn.''



De buurtbus is volgens Veerman nog steeds onmisbaar. Wel zijn de klanten veranderd. ,,We vervoeren ouderen zonder rijbewijs, maar de groep scholieren is vooral sterk gegroeid. Die gaan met de buurtbus naar hun school in Oud-Beijerland. Vooral op lijn 712 is het druk tussen Zuid-Beijerland en Oud-Beijerland. Scholieren nemen ook de buurtbus vanaf de A29 bij Numansdorp, nadat ze op Flakkee naar school zijn geweest.''



Ook al moet hij stoppen als chauffeur, Veerman blijft volop actief. Elke middag zoekt hij spruiten uit bij zijn schoonzoon. Veerman, die zich ook jarenlang inzette voor onder meer verzorgingshuis Heemzicht en de jeugdafdeling van de plaatselijke voetbalclub, gaat ook zeker niet verloren voor de buurtbus. Het onderhoud van de bussen blijft hij regelen, net als het maken van de planning, iets wat hij in het verleden bij Connexxion ook al deed. ,,Zolang ik er plezier in houd, blijf ik dat doen.''