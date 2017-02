Jarno(16) mag zich bewijzen bij Renault

,,Het hoge woord is eruit'', verzucht Opmeer. ,,Het viel niet mee om mijn mond te houden, maar nu kan ik eindelijk zeggen dat ik ongelooflijk blij ben met deze kans.''



De tiener uit het Kildorp eindigde vorig jaar als tweede in de Formule 4, achter landgenoot Richard Verschoor. Renault volgde die prestaties op de voet. ,,Ik ga het trainingsprogramma van Renault volgen en één keer per maand naar de basis van de renstal in het Engelse Enstone. Komend seizoen kom ik uit in Formule Renault 2.0-klasse, met wedstrijden in Monaco en Spa en op Silverstone en de Hungaroring.''



Formule 1-rijders Nico Hülkenberg en Jolyon Palmer, die komend seizoen de bolides van Renault besturen als concurrenten van onder anderen Max Verstappen, hoeven Jarno nog niet als concurrent te vrezen. ,,Ik moet nog wel wat stappen maken. Ik blijf ook in 's-Gravendeel wonen omdat ik in het examenjaar van de mavo zit.''