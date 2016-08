Jason (9) en Arcan (8) vinden kogel op het schoolplein

De goudgele kogel lag onder een grote blauwe schelp op het schoolplein. Arcan: ,,Ik zag gelijk dat het een kogel was.'' De jongens twijfelden geen seconde en stapten, met het patroon in hun handen, naar de vader van Jason. Hij belde onmiddellijk de politie.



De wijkagent kwam, bekeek de kogel en nam hem in beslag. Tot grote spijt van het duo, dat zich voor even in een speelfilm van James Bond waande. ,,Ik had die kogel graag op mijn kamer gehad'', bekent Jason. ,,Dan had ik vaak terug kunnen denken aan vandaag. Ik vond het wel stoer.''



Jachtgeweer

De politie heeft geen flauw idee hoe de kogel op het schoolplein van De Schelp is terechtgekomen. ,,Vermoedelijk is de kogel afkomstig uit een jachtgeweer. Want hij is een stuk groter dan een normale. Deze is zeker viereneenhalve centimeter groot'', stelt een woordvoerder van de politie.



Arcan en Jason weten het zeker. ,,Dit is een kogel uit een jachtgeweer'', zegt Jason. ,,En je kunt er nog altijd mee schieten'', meent Arcan. ,,Misschien is ook maar goed dat de politieman de kogel heeft meegenomen.'' Verder zoeken naar nog meer kogels doen de stoere Puttershoekers niet. Arcan: ,,Nee, we gaan gewoon verder met tikkertje.''