Jon Hermans-Vloedbeld (62) wordt burgemeester Oud-Beijerland

Hermans-Vloedbeld (VVD) heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur. Na het burgemeesterschap in Ouderkerk (2001-2004) en Ridderkerk (2004-2009), is zij sinds 2009 burgemeester van de gemeente Almelo.



De keuze voor mevrouw Hermans-Vloedbeld heeft de commissaris van de Koning gemaakt in goed overleg met de fractievoorzitters. Na een gesprek tussen de commissaris van de Koning en de fractievoorzitters over het gewenste profiel van de waarnemer, heeft de commissaris van de Koning mevrouw Hermans-Vloedbeld voorgedragen als kandidaat.



Vervolgens hebben de fractievoorzitters met haar gesproken. Na dit gesprek stemden de fractievoorzitters unaniem in met de voordracht van de commissaris van de Koning om haar als waarnemend burgemeester te benoemen.