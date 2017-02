Jongens 'knokploeg': We zijn zelf mishandeld

Deze Oud-Beijerlandse scholieren van het Hoeksch Lyceum, Bart (16, mavo) en Figo (15, vwo), zeggen niets verkeerds te hebben gedaan. De berichten van de politie over oproer en bedreigingen zijn volgens hen klinkklare onzin. ,,Er was een conflict met een ander vriendengroepje, naar aanleiding van kritiek op een Instagram-foto'', zegt Figo. ,,Het is op straat met succes uitgesproken. De knuppel? Die was van een jongen die terugkwam van de honkbaltraining. Het andere groepje wilde nog langs een jongen lopen met wie ze ruzie hadden. Die jongen kenden we niet eens. Twee van hen klopten aan en riepen of hij naar buiten wilde komen. Wij stonden tien meter daar vandaan.''

Instinctief

Een politiehelikopter, vijf politiebusjes en een groep agenten in burger deden de groep uit elkaar stuiven. ,,We zijn instinctief ook weggerend, maar werden een brandgang in gedreven. Daar stond de vader van de jongen die ook agent is, ons met een stok op te wachten'', zegt Bart. ,,Hij begon direct op mij in te slaan, trok mij de tuin in, deed mijn handen op m'n rug en ging met zijn knie en volle gewicht op me zitten. Ik verzette me niet, maar hij bleef slaan. Ik heb een gekneusde rib, knokkel, rug en nek.''



Ook Figo heeft een gekneusde nekwervel na een klap van de stok. Beiden gaan aangifte doen wegens mishandeling. Hun ouders zijn woedend over de in hun ogen exorbitante politiemacht. ,,De politie had het met een gesprek met onze zonen af kunnen doen, want zij hebben niets gedaan'', zegt Guido, vader van Bart.