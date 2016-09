Joyce (18) maakt diepe indruk achter piano

,,Er moet met respect op worden gespeeld door mensen die dat kunnen'', zegt Bart-Jan van der Linden van de muziekschool. ,,Het moet leven in het centrum brengen en voor ons is het pr.'' De piano wordt 17 september tijdens Oud-Beijerland Live officieel in gebruik genomen.



Eén van de pianospelers heeft wel al diep indruk gemaakt. Joyce Visser (18), werkzaam in de speelgoedwinkel, brengt met haar spel het winkelend publiek in vervoering.