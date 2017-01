Kees Verkerk binnenkort te zien in Andere Tijden Sport

Op 16 januari 1982 ging het voor het oog van zo'n 20.000 kijkers om een wedstrijd over 1.000 meter. Het paard Kees Verkerk, voorzien van spikes in de hoeven, legde de afstand net ietsje sneller af dan de oud-schaatskampioen, die toen al 40 was.



,,Jammer genoeg zijn er geen tv-beelden van'', sprak de schaatser later. De race zou worden gefilmd vanuit de 'lelijke eend' van ijsclub Bleiswijk. ,,Maar die Citroën kreeg helaas panne", aldus de populaire Puttershoeker.



Jubileum

De bijzondere strijd vond plaats op de toen bevroren Rottemeren. De ijs-tweestrijd is nu terug uit de vergetelheid gehaald, omdat het natuur- en recreatiegebied ten noorden van Rotterdam vijftig jaar bestaat.



Verkerk is nu 74 en woont in Noorwegen. Hij staat op 22 januari ook centraal in een aflevering van het tv-programma Andere Tijden Sport. Daarin draait het om het bijzondere verhaal achter zijn muts.