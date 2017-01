Kinderdagverblijf in Maasdam moet improviseren na nieuwjaarsbrand

Een containerbrand in de nieuwjaarsnacht sloeg over op het naastgelegen pand van Kibeo, een kinderdagverblijf waar dagelijks 25 tot 30 kinderen aanwezig zijn. Om ervoor te zorgen dat ouders hun kind gisterochtend zorgeloos konden achterlaten, belde Kibeo iedereen persoonlijk op. ,,Je wilt dat de ouders gewoon naar hun werk kunnen en niet van alles moeten regelen omdat ons gebouw door de brand is aangetast. We hebben dus moeten improviseren. Maar het is gelukt'', zegt regiomanager Marleen Noordijk.



Kibeo brengt deze week haar jongste kinderen onder in basisschool De Pijler in Maasdam, waar het kinderdagverblijf al een vestiging heeft. De kinderen tussen 4 en de 12 jaar kunnen kiezen uit een naschoolse opvang in De Pijler of op locatie Vroonland in Mijnsheerenland. ,,Deze situatie blijft tot we weer in ons eigen pand kunnen'', zegt Noordijk.