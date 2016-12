Ko en Ria leven voor de olifanten

Dat soort taferelen gaan hen aan het hart. Vooral Ria is vaak tranen. Meestal van onmacht. ,,Weesolifanten hebben geen familie meer. De enige hulp die zij kennen, is die van de mens. Zij hebben daarom een levenslange band met hun verzorgers. Een olifant is erg intelligent. Als hij je eenmaal herkent, komt hij je altijd begroeten. We maken dat geregeld mee. En als de eenmaal volwassen vrouwtjes een kind krijgen, komen ze de nieuw geborene laten zien in de opvang. Geweldig is dat.''





Nakomeling

Zelf stonden ze onlangs oog in oog met een nakomeling van een van hun weesolifantjes met wie zij een band voor het leven hebben opgebouwd. Ko: ,,Het was nog maar net geboren. Prachtige momenten zijn als je tussen bijvoorbeeld tachtig olifanten staat. Ze doen je niks, maar je moet wel oppassen. Een grote olifant weegt zes ton en ze gaan geen centimeter voor je opzij.''



Het is dit soort ervaringen die het echtpaar in Afrika op de been houdt. Want confronterend is het wel. Ria: ,,Bijvoorbeeld als je voor een kudde stervende nijlpaarden staat in een gebied, waar als gevolg van klimaatverandering letterlijk niets meer te eten is. We zagen hoe nijlpaarden met lege ogen op de grond lagen te wachten op de dood tussen wegrottende soortgenoten. Dan loop ik wel te janken.''