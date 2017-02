Man neemt 112-dag wel heel letterlijk en belt zes keer met alarmnummer

De politie wist de beller te achterhalen. Zijn aanhouding verliep niet geheel zonder slag of stoot. Eén van de collega's werd zelfs door de man gebeten. De man is vastgezet in Dordrecht en zijn telefoon is in beslag genomen. Het gaat om een notoire 112-beller, die door de rechtbank al eens naar een kliniek is gestuurd voor opname.