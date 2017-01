Meer vuurwerkschade in Hoeksche Waard

De schade was verreweg het grootst in Binnenmaas, waar voor 9800 euro aan vernielingen werden aangericht. Dat is ruim 2000 euro meer dan tijdens de jaarwisseling van 2015 op 2016.

Oud-Beijerland

Opvallend is dat de schade in Oud-Beijerland wel flink minder is. Daar wordt het schadebedrag geraamd op 2160 euro, de helft minder dan een jaar geleden en veel lager dan de 6300 van twee jaar terug. In Strijen, waar tijdens de vorige twee jaarwisselingen vrijwel geen schade was, heeft nu plotseling weer een kostenpost van 2341 euro. In Cromstrijen bedraagt de schade 4207 euro en in Korendijk 2033 euro.