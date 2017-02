Millimeterwerk in de kerk van Strijen

De kleine ruimtes in de klokkentoren van de Lembertuskerk in Strijen vormden voor monteur Gerard van Hoof geen enkele belemmering. Ook de duizenden dode vliegjes op de grond schrokken de Brabander niet af. ,,Zo ziet elke klokkentoren er van binnen uit'', lacht hij.



Klokkengieterij Eijsbouts was vroeg in Strijen om de kerkklok weer op tijd te laten lopen. Een mechanisch werkje. Van Hoof: ,,De klok heeft wat uren gemist. We laten hem nu de tijd inhalen. Daardoor gaan de wijzers nu snel het uur rond. Al is het nog wel lastig om de exacte tijd op de klok te krijgen.''



Hamer

Behalve het dorp weer bij de tijd maken, had de monteur een tweede opdracht. Het bedrijf had de hamer, die elk half uur op de imposante klok slaat, een tijdje in onderhoud. ,,Die moest sowieso teruggeplaatst worden. En omdat blijkt dat ook de wijzers in de war zijn, hebben we besloten dat ook meteen na te kijken. Nu we hier toch zijn... De laatste keer was geloof ik ruim dertig jaar geleden.''