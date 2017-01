Moordkalender rakelt alles weer op

Een doffe dreun. Hannie Naaktgeboren (70) uit Puttershoek weet zestien jaar na de moord op haar zwager Jan Groeneveld nog als de dag van gisteren wat ze hoorde op die fatale avond van zondag 3 december. ,,De scherpe randjes zijn er wel van af, maar je vergeet het nooit. Het is altijd bij je, je blijft er altijd aan denken'', zegt de vrouw, die vooral december een moeilijke maand vindt. ,,Een vervelende maand, want je gedachten gaan dan vaker terug.''



Nu, een maand later, wordt alles weer opgerakeld door de verspreiding in gevangenissen van een kalender met onopgeloste moordzaken. Met daarop in de decembermaand de zaak van haar zwager. ,,Het komt allemaal weer naar boven'', stelt de eilandbewoonster. Naaktgeboren woonde aan het begin van de eeuw met haar man Adrie (72) pal naast haar zus en schoonbroer Jan, die in de Hoeksche Waard vooral bekend stond als Jan Patat. De toen 55-jarige toerde dagelijks met zijn frietkraam over het eiland. Als andere bron van inkomsten had Groeneveld de in- en verkoop van goud, horloges en andere sieraden. Vermoedelijk lokte die handel op die noodlottige dag de twee daders naar de woning in de Hazelaarstraat.



Dreun

Hannie en Adrie zitten rond kwart voor acht 's avonds voor de televisie als ze die bewuste dreun bij de buren horen. Adrie vraagt eerst aan zijn vrouw of die de wasmachine aan heeft staan, maar dat blijkt niet het geval. Hij besluit een kijkje te nemen bij de buren en doet dan een gruwelijke ontdekking: Jan ligt in een grote plas met bloed. ,,Het was niet om aan te zien'', vertelde Adrie enkele maanden na de moord aan deze krant. ,,Hij was van heel dichtbij door zijn hoofd geschoten. Er was geen verweer geweest. Ik heb Jan omgedraaid om hem nog te laten ademen, want zijn hart ging nog tekeer. Maar volgens de dokter was het toen al te laat.''



Voor Hannie en Adrie staat als een paal boven water dat het een roofmoord is geweest. ,,Dat zijn jongens geweest die wisten wat hij in huis had'', stelde Adrie destijds ook al. ,,Jan had altijd gezegd dat wanneer er iemand binnen zou komen, hij zijn spullen direct af zou geven. Wat er precies gebeurd is, weten we niet. Daar kunnen we alleen naar gissen.''



Zestien jaar later zijn die woorden nog even actueel. Ondanks intensief onderzoek van de politie was er geen enkel spoor dat leidde naar de daders. Ook de vrouw van Groeneveld kon rechercheurs niet helpen. De zus van Hannie was vier jaar eerder getroffen door een herseninfarct en kon niet meer praten of schrijven. Mogelijke cruciale informatie zat hierdoor in haar opgesloten.