Numansdorps schaatstalent komt naar Kralingse ijsbaan

Afgelopen weekend snelde Van der Stelt in Eindhoven tijdens de achtste race om de Marathon Cup naar de eindzege, haar eerste marathonzege van het seizoen. Ondertussen voert zij ook nog eens met haar team MK Basics in de Top Divisie het ploegenklassement aan.



En ze is niet de enige uit Numansdorp die op de ijzers van zich deed spreken. Schaatstalent Louis Hollaar (18), die vorige maand zijn seniorendebuut maakte op de NK afstanden, wist zich tijdens de Gruno Cup in Groningen te kwalificeren voor zijn volgende seniorenwedstrijden, de NK allround, op 20 en 21 januari in Thialf.