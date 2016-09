'Ongelukken N489 door te hard rijden'

Donderdag viel op de N489 een motorrijder, vrijdagochtend belandde een zwangere vrouw in de sloot nadat ze op het grind in de slip was geraakt. Hulpdiensten bevrijdden haar uit de auto, waarna de vrouw voor controle naar het ziekenhuis werd gebracht.



,,Het onderzoek van de politie wijst erop dat zowel de motorrijder als de automobiliste zich niet aan de snelheidsbeperking hebben gehouden'', aldus de woordvoerder.



Dat gebeurde op delen van de weg waar de provincie grind had gestrooid om te laten inrijden. Dit moet de levensduur van de weg verlengen. Vrijdagavond werd de weg geveegd, maar de toegestane snelheid blijft 50 in plaats van 80 kilometer per uur.



Steentjes

,,Er bestaat nog steeds het risico van opspattende steentjes'', aldus de woordvoerder. ,,Pas als het grind helemaal is ingereden, heffen we de snelheidsbeperking op. Verder hebben we voor de veiligheid extra borden geplaatst. We willen veilige wegen, maar dat gaat altijd in combinatie met het verkeersgedrag.''