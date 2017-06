Ontsnapte hond Cooper maakt spoedrit in politiebus

Video 'Horrorlift' houdt ouderen aan huis gekluisterd

23 juni Een ware 'horrorlift' drijft de overwegend oudere bewoners van een appartementencomplex in ’s-Gravendeel in de Hoeksche Waard tot wanhoop. Keer op keer blijft de lift hangen, terwijl het voor de vele bewoners, die slecht ter been zijn, de enige manier is om beneden te komen.