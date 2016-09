Oud-Beijerland wil zwembaai maken bij Oude Tol

Het graven van de baai, die bij hoog water zo'n 40 bij 40 meter is, kost Oud-Beijerland 250.000 euro. Behalve een zwemgedeelte bij het Spui komt er ook een strand en een ligweide. De gemeenteraad neemt in oktober een besluit. Is dat positief, dan kan de graafmachine snel aan de slag.



Zwemmen bij de Oude Tol is al jaren een heikel punt in Oud-Beijerland. In 2013 verdronk een 15-jarige jongen zonder zwemdiploma en vorig jaar besloot de provincie een zwemverbod op te leggen voor de snelstromende rivier. Dit jaar voelde de gemeente Oud-Beijerland zich zelfs genoodzaakt een hek te plaatsen om het zwemmen te ontmoedigen.