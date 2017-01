Oud-Beijerlander Dennie Soffree bakt beste burger van Nederland

Soffree had de hoop op de burgertitel al opgegeven toen alleen de hoofdprijs nog te verdelen was. Maar toen hij hoorde dat de jury zijn BZN-burger de allerlekkerste vond ging het dak er af. ,,We hadden dit totaal niet verwacht, maar dit moet absoluut gevierd worden’’, zegt de bedenker van de Burger Zonder Naam (BZN).



De burger, die uitsluitend is gemaakt met producten uit Oud-Beijerland, is goed in zijn eenvoud, zegt Soffree. ,,Veel mensen willen bijzondere burgers met veel ingrediënten. Wij houden het simpel. Ons brood komt van bakkerij Uljee, hier bij ons op de winkeldijk. De groenten van De Aubergine in de straat, onze kaas komt van Jaap Kaas en het gehakt van Slagerij Schipper. Allemaal uit Oud-Beijerland.



Soffree on fifty-four opende in oktober 2015 haar deuren. In het kleine pand is plek voor 26 personen. ,,Met een beetje schuiven kunnen we groeien tot 32. Maar die exclusiviteit is onze kracht. Dus ik denk niet dat we er een muur uitslopen om te groeien. We blijven doen waar we goed in zijn.’’