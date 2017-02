Oud-Beijerlander zet succesvolle voetbalschool op in VS

Van Oostende verloochent zijn roots niet. Niet alleen de naam van zijn voetbalschool in Barkhamsted, een stadje in de welvarende staat Connecticut, verwijst naar Oranje. Ook spelen de voetballers in een oranje tenue, compleet met de Hollandse leeuw. Op de website van de school vervult Johan Cruijff een prominente rol. Het is ook commercieel een goede zet. ,,Het aanvallende, verzorgde Nederlandse voetbal spreekt enorm aan, meer dan de lange bal waar de Engelsen om bekend staan'', zegt Van Oostende, die met zijn Amerikaanse vrouw en twee kinderen in het stadje woont. ,,De derde plaats van Oranje op het WK in Brazilië heeft ook enorm geholpen. Daarna groeide de voetbalschool spectaculair.''



Trainersvak

Van Oostende begeleidt nu met nog zeven andere trainers 100 tot 125 voetballers in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. In Nederland rolde hij na een bescheiden voetbalcarrière bij de amateurs van SHO, OSV Oud-Beijerland en Zinkwegse Boys in het trainersvak. In 2003 kon hij voor het eerst zes weken training geven in Amerika. ,,Dat smaakte naar meer.''



Vanaf 2005 kreeg hij de kans om dat werk voor een langere periode te doen in de staat Connecticut. Hij kwam niet meer terug en begon drie jaar geleden voor zichzelf. ,,Het avontuur heeft me altijd getrokken'', zegt hij. ,,Met mijn bagage en totaalvoetbalfilosofie kon ik hier voor mezelf beginnen. In de sport kun je hier een goed inkomen verdienen. Connecticut behoort tot de rijkste staten. Er wonen veel rijke zakenmensen. Zij steken hun geld graag in de sport. Hard werken wordt hier echt beloond.''



Populariteit

Van Oostende ziet de populariteit van het voetbal snel groeien in Amerika. ,,Het potentieel is enorm. Voetbal is hier met 20 tot 30 miljoen beoefenaars na American Football de populairste sport. Alleen blijven de de media achter vanwege het gebrek aan onderbrekingen als time-outs waarin commercials kunnen worden uitgezonden. Toch neemt de populariteit van voetbal nog steeds toe. Kinderen stappen over van andere sporten, zoals baseball, om te gaan voetballen. Ook het meidenvoetbal is heel groot hier, mede doordat de Amerikaanse vrouwen al 20 jaar heel succesvol zijn'', zegt Van Oostende, die tevreden ziet dat zijn oude club OSV onlangs een damesafdeling heeft opgezet. ,,Dat kan ik elke club adviseren.''



Het aantal voetbalscholen groeit. De concurrentie is groot, zegt Van Oostende, maar de mogelijkheden haast onbegrensd. ,,Wij maken gebruik van de faciliteiten van een privéschool. Er zijn niet alleen velden, ook fitness en een indooraccommodatie. Dat is ook nodig, want in de winter sneeuwt het hier geregeld.''



Gedreven

Het verwachtingspatroon van de kinderen en hun ouders sluit naadloos aan op het hoge niveau van de faciliteiten. ,,Kinderen zijn heel gedreven, ze willen in alles de beste zijn, ook al is dat soms onrealistisch. Ik vergelijk het met de Duitse mentaliteit. Het atletisch vermogen is enorm, ook doordat ze soms twee of drie sporten doen en zes dagen per week trainen. Kinderen groeien alleen nog niet op in een voetbalcultuur, waarin ze naar stadions gaan en veel voetbal op tv kijken. Daardoor blijft het positiespel nog achter. Zodra er een generatie wel met die voetbalcultuur opgroeit, wordt Amerika zeker nog eens wereldkampioen.''