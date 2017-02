Oud-Beijerlandse ‘knokploeg’ nog vast

De jongeman die met zijn armen geboeid op zijn rug, de benen nam, is nog altijd voortvluchtig. De zes andere verdachten zitten nog vast. Volgens de politie, die vandaag nog volop onderzoek deed in Poortwijk, bestond de groep uit 10 tot 15 personen.

Ze vluchtten op het moment dat agenten de wijk in kwamen. Met behulp van een politiehelikopter kon een deel van de groep toch worden aangehouden. Aangehouden verdachten werden onder meer met handboeien aan palen in de wijk vastgezet. De politie vermoedt dat de jongeren op zoek waren naar een persoon, maar onbekend is naar wie.