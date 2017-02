Oud-Beijerlandse school als eerste in regio 'afvalvrij'

Na een schoolweek is er nog slechts één zakje afval. ,,Hierin zit slijpsel van de potloden en zilverpapier, dat kan niet worden hergebruikt.''



De eyeopener voor Simone Roelfsema, de juf van groep 7 die het voortouw nam, kwam een jaar geleden tijdens een les van 'Koos de Vuilnisman'. Om te laten zien hoe afval kan worden gescheiden, mikte hij in de klas pardoes de inhoud van de prullenbak op tafel. Roelfsema: ,,In de zak zaten twintig pakjes drinken. Dat was slechts een dag en alleen onze klas. Per jaar gooien we dus 32.000 pakjes weg.''



De hele school ging mee. Nu, een jaar later, hebben alle leerlingen een beker. De boterhammen zitten in een trommeltje, in plaats van een plasticzakje. En de kapotte pennen gaan in een aparte bak. ,,Ze zijn beledigd als er een schil in een verkeerde zak zit. Het is vanzelfsprekend geworden om afval te scheiden'', zegt de juf.