Ouder echtpaar glijdt met auto Strijense sloot in

Zorgvuldig aangelegde ijsbaan Nieuw-Beij­er­land ligt aan gruzelementen

23 januari Nieuw-Beijerland was nog één nacht vorst verwijderd van urenlang schaatsplezier. Maar de zorgvuldig aangelegde ijbaan van IJsclub Wintersport, is door vandalen vermalen tot duizenden scherven. ,,Dit is heel triest’’, baalt voorzitter Bas van Gilst.