Piershil al ruim een jaar in ban van vernielingen

De overlast van vernielzuchtige jongeren is een probleem dat Piershil al ruim een jaar in zijn greep heeft, zegt wijkagent Sonja Overduin. ,,Bijna elk weekeinde is het prijs'', zegt ze. Burgemeester Servaas Stoop van Korendijk herkent het probleem. ,,Het gaat met pieken en dalen. En afgelopen week was weer zo'n piek. Eerst werd er een prullenbak in brand gestoken. En daarna 'was het weer weekeinde'.''



Het weekendrumoer begon zaterdagavond toen jongeren 'gillend en scheldend' over de Molendijk renden. Om 02.00 uur werden ze gezien achter het gemeentehuis en een half uur later betrapte een bewoonster de jongeren toen ze tientallen ruitenwissers omhoog aan het zetten waren.



Getreiter

Baldadigheid die het afgelopen jaar regelmatig uitmondde in vernielingen en getreiter. ,,Het is ook niet zomaar iets'', zegt Stoop. ,,Het muurtje op de Kade, bijvoorbeeld. Dat valt echt niet om als je er tegen trapt zoals je dat tegen een voetbal doet. Daar is grof geweld gebruikt.''



Alles gebeurt in de buurt van het gemeentehuis. Overduin: ,,Daar is gratis wifi en dat trekt toch jongeren aan. Ze hangen daar dan rond.''



De wijkagent kent de Piershilse jeugd goed. ,,Het is een groepje van zo'n 20 jongeren tussen de 14 en 17 jaar oud. Dat zij het zijn, sluit ik niet uit, maar dat zal met bewijzen aangetoond moeten worden.'' Dat weet de burgemeester ook. ,,Ik heb een vermoeden wie het zijn, maar ik kan het niet hard maken. En de wijkagent kan niet iemand met vage geruchten aanspreken.''



Waslijst

In een jaar tijd is in Piershil voor ruim 10.000 euro schade aangericht. Keer op keer is door de gemeente Korendijk aangifte gedaan. Stoop: ,,We bouwen een dossier op waar nu nog geen naam boven staat. Maar als we iemand op heterdaad betrappen krijgt die persoon direct een hele waslijst aan vernielingen aan zijn broek.''



Het frustreert de burgemeester dat ingrijpen haast onmogelijk is. ,,De vernielingen worden gepleegd om 02.00 uur. Dan slapen de meeste mensen. En als men wel iets ziet, dan is men bang om het te melden uit angst voor represailles. De angst regeert, helaas. Dat is een vicieuze cirkel waar we met zijn allen moeilijk uit kunnen komen.''