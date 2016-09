'Pijnloos afstand van Oranjeverzameling'

Zwangere vrouw belandt met auto in sloot na slippartij

9 september Een zwangere vrouw is vanochtend met haar Kia in de sloot naast de provinciale weg bij Westmaas beland. Daar had de provincie net een dikke laag grind op de N489 gestrooid. De vrouw werd per ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. Hoe het met haar en haar baby gaat, is nog niet bekend. De weg werd enige tijd afgesloten. Verkeer moest over de parallelweg rijden.